Il ticket per esami al Pronto soccorso

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono stato portato dal 118 alin stato di incoscienza, alle 5 del mattino. Mi hanno dimesso 12 ore dopo. Ho ricevuto assistenza professionale unitamente ad unda pagare per gliai quali sono stato sottoposto. Non mi pare giusto che in presenza di una oggettiva necessità di ricorso alche non sfoci in un ricovero il paziente si debba fare carico delle indagini ritenute necessarie. Questo perché una L.R. del 2011 lo ha previsto (diverse Regioni non hanno tale tipo di balzello). Sarebbe il caso di modificarla laddove il ricorso al Ps corrisponde a necessità urgenti e necessarie, anche introducendo, come altre Regioni, una sorta di "tassa" di ingresso, a prescindere daglipoi svolti. Giovanni Zanotti