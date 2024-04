Il terremoto all’Onu | la reazione al Consiglio di sicurezza al momento della scossa – Il video

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono circa le 10.20 a New York quando la telecamera che riprende la riunione deldidell’Onu a New York inizia a tremare. Al Palazzo di vetro il briefing sul Medio Oriente e la situazione a Gaza è iniziato da meno di mezz’ora e ha da poco preso la parola Janti Soeripto, presidente e Ceo di Save The Children, quando Manhattan viene investita dalladi magnitudo 4.7. Il, con epicentro in New Jersey, viene sentito fino in Massachussets. Soeripto si interrompe qualche secondo, chiede cosa stia succedendo e con i colleghi concorda si tratti di un sisma. Chi è accanto a lei sdrammatizza: «Le tue parole stanno facendo tremare la terra». Soeripto ride e poi riprende il suo intervento con il permessopresidente di turno del. April 5, 2024 ...

Un Terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito oggi Lebanon, nel New Jersey: la scossa è stata avvertita anche nell’area di New York , a Philadelphia e Boston, in un’area che ospita 42 milioni di persone (corriere)

scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 negli Stati Uniti, in New Jersey, a circa 20 miglia da New York , alle 10.23 ora locale. Il sisma è stato percepito anche nella Grande Mela. Anche la sala del ... (iltempo)

terremoto a New York, forte scossa di magnitudo 4.8: trema la Grande Mela. L'epicentro nel New Jersey - Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York e nei sobborghi circostanti. «Il ...leggo

Giornata attività fisica, 10 consigli per avere energia e sentirsi meglio - è promossa dal network internazionale 'AgitaMundo' e sostenuta dall'Organizzazione delle nazioni Unite (Onu) come Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace (International Day of ...adnkronos

terremoto a New York, la reazione al consiglio di sicurezza Onu - Milano, 5 apr. (askanews) - La telecamera che riprende il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sugli aiuti a Gaza inizia a tremare mentre una forte scossa di terremoto colpisce New York e le are ...libero