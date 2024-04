Il terremoto a New York interrompe i lavori del Consiglio di Sicurezza dell’Onu | il momento della scossa

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi magnitudo 4.8 ha fatto tremare la costa orientale degli Stati Uniti. Secondo l’US Geological Survey l’epicentro è stato registrato vicino alla stazione di Whitehouse, nel New Jersey. Laè stata avvertita in tutta Newe a Filadelfia e ha interrotto anche ideldiL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

