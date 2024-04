Il tabellone di Berrettini a Montecarlo | possibili avversari di lusso per rinascere

(Di venerdì 5 aprile 2024) Matteoparteciperà al Masters 1000 digrazie a una wild-card. Il tennista italiano, tornato in campo dopo sei mesi di inattività agonistica a causa di vari problemi fisici, sta ritrovando le sensazioni dei giorni migliori e si sta mettendo in bella mostra al torneo ATP 250 di Marrakech (quarto di finale contro Lorenzo Sonego) dopo aver perso la finale del Challenger di Phoenix e il primo turno del Masters 1000 di Miami. Il romano sta inseguendo il ritorno nella top-100 del ranking ATP e sulla terra rossa del Principato vuole ruggire. Il primo turno sarà decisamente impegnativo contro il serbo Miomir Kecmanovic, che si trova particolarmente a suo agio sul mattone tritato. L’attuale numero 50 al mondo ha vinto l’unico precedente contro il 27enne, risalente agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells nel 2022. Se il ...

Matteo Berrettini ha vinto due partite consecutive al torneo ATP 250 di Marrakech : ieri ha liquidato in maniera prepotente il kazako Alexander Shevchenko (testa di serie numero 6 del tabellone ) e ... (oasport)

Matteo Berrettini ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 . Il tennista azzurro, iscritto alle qualificazioni tramite ranking protetto, non dovrà ... (sportface)

Sorteggio tabellone Montecarlo , ecco contro quali avversari dovranno vedersela gli eroi azzurri al loro esordio al Masters 1000. Non c’è obbligo di partecipazione per i top player. Ciò nonostante, i ... (ilveggente)

Berrettini-Sonego: orario e dove vedere il derby italiano all'Atp Marrakech - Tutto pronto per il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, valevole per i quarti di finale dell'Atp di Marrakech. I due tennisti italiani si giocano il pass per la semifinale dopo aver ...ilmessaggero

Atp Montecarlo, sorteggio tabellone: ecco gli avversari di Sinner - Nel quarto di tabellone presidiato dall'altoatesino sono inseriti anche Matteo Berrettini, che debutta contro Kecmanovic, e Matteo Arnaldi, abbinato a Ruusuvuori. In teoria, nei quarti Sinner dovrebbe ...adnkronos

Sorteggio tabellone: Sinner dal lato di Medvedev, Berrettini affronta Kecmanovic, Alcaraz con Djokovic - TENNIS, MONTE CARLO - Jannik Sinner debutta controKorda o Davidovich Fokina, nella sua parte di tabellone ci sono Medvedev e Dimitrov, come a Miami. Altri tre a ...eurosport