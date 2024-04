Il sondaggio Mannheimer sul boicottaggio contro Israele | i dati che imbarazzano la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cosa pensano gli italiani deldelle università israeliane sugli accordi di cooperazione scientifica? Quali sono le intenzioni di voto ad oggi? Cosa pensano gli italiani dell'elezione diretta del premier? Lo spiega Renatocon i suoi sondaggi di Eumetra all'interno della trasmissione PiazzaPulita, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Corrado Formigli.comincia dal primo quesito e dice: “I pareri sono quasi equidistanti, i no sono al 38%, mentre i sì al 34% e c'è un'alta percentuale di indecisi al 28%. Vorrei aggiungere, però, che la percentuale più alta verso il “sì, è giusto” appartiene ai giovani con un 42% degli intervistati. Per quanto riguarda i partiti, invece, ci si divide per opinione politica. Nella destra c'è una maggioranza risicata che sostiene non sia giusto, come in ...