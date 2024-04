Il sondaggio che affonda Chiara Ferragni | le cifre che la fanno colare a picco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per nessuno più di“sparire dai social” equivale, di fatto, all'evaporare tout-court. Come personaggio, ma pure come imprenditrice. Ogni giorno di silenzio che passa, ce lo hanno insegnato gli esperti di marketing dopo il Pandoro-gate, è un giorno “a fatturato zero”, per dirla con Il Milanese Imbruttito. Nel caso della influencer di Cremona, purtroppo, non è solo questione di imbruttimento. È qualcosa di molto più serio. Da dicembre a oggi la sua storia privata si è mescolata a quella pubblica e giudiziaria, una miscela letale di silenzi, imbarazzi, lacrime televisive, gossip selvaggio, ferite aperte. Affetti esplosi e affari saltati, in cui ogni tassello dopo una manciata di anni dorati sembra essere andato improvvisamente fuori posto. L'ultima voce la vuole sempre più in crisi, vuoi per i guai professionali legati all'inchiesta per ...