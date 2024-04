Il protagonista Carnesecchi ennesimo gioiello del vivaio La società lo valuta almeno 40 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nella serata opaca di Coppa Italia a Firenze le luci del Franchi hanno illuminato la stella emergente di Marco. Che ha salvato la porta nerazzurra con una serie di interventi prodigiosi sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti presente in tribuna. Ennesima prestazione maiuscola, e decisiva, del non ancora 24enne portiere riminese che da dicembre sta letteralmente parando tutto, rigori compresi. Avanti così il millennial cresciuto nella cantera nerazzurra di Zingonia potrebbe anche ribaltare le gerarchie azzurre tra i pali: di sicuro Spalletti lo porterà agli Europei come terzo. Intanto, 24 anni a luglio, si avvia ad avere una quotazione non lontana a quella degli altri gioielli Scalvini o Ederson,ti tra i 40 e 50.Fab. Car.