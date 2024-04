Il programma del girone B Questa sera in campo Sestri Levante e Pineto

(Di venerdì 5 aprile 2024) Iniziano stale gare della 35ª giornata delB di serie C. Oggi alle 20.45:: Cherchi di Carbonia. Domenica alle 14: Perugia-Olbia: Burlando di Olbia; Pontedera-Ancona: Rinaldi di Ancona; Torres-Fermana: Colaninno di Nola. Ore 16.15: Juventus Next Gen-Cesena: Zago di Conegliano; Recanatese-Carrarese: Vergaro di Bari. Ore 18.30: Spal-Gubbio: Galipò di Firenze. Ore 20.45: Rimini-Vis Pesaro: Diop di Treviglio. Lunedì alle 20.45: Lucchese-Arezzo: Castellone di Napoli. Pescara-Virtus Entella: Catanoso di Reggio Calabria. Classifica: Cesena 86; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara, Juventus Next Gen 48; Arezzo, Pontedera 47; Rimini 44; Lucchese 43;, Virtus Entella 41; Spal 37; Ancona ...

Irish Film Festa , al via l’edizione 2024 del Festival italiano dedicato al cinema irlandese : ospite d’onore il regista Pat Collins, Speciale Irish Classic con omaggio a Cillian Murphy, Oscar come ... (spettacolo.eu)

Come non sprecare il Just Transition Fund - Il lettore si impegna a non assumere atteggiamenti violenti o ad aggredire verbalmente gli altri lettori, astenendosi dall’utilizzo di termini calunniosi, e a non interrompere intenzionalmente le ...tarantobuonasera

A Grottammare ’Spighe verdi’ protagoniste - Gli obiettivi della transizione ecologica si sposano con la tradizione grottammarese della domenica successiva alla festa di Pasqua, secondo l’uso locale dedicata alla festa agreste di Sant’Aureliano.ilrestodelcarlino

Berrettini-Sonego oggi all’ATP Marrakech di tennis, orario TV e dove vederla in diretta e streaming - Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si affronteranno nei quarti dell’ATP 250 di Marrakech. I due tennisti italiani scenderanno in campo alle ore 16. Diretta TV su Sky.fanpage