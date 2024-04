Il petrolio è in rialzo a New York a 86 | 73 dollari

Il petrolio in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,94% a 85,94 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,16% a 86,73 dollari al barile. (quotidiano)

Bitcoin e petrolio, esiste un legame segreto e cosa dobbiamo aspettarci - Il rincaro del petrolio (+20% da inizio anno) può avere un impatto diretto sulle quotazioni dei Bitcoin. Vediamo perché e in quale direzione.investireoggi

Borsa: i falchi Fed spaventano i listini, a Milano (-1,7%) tiene Eni (+1,2%) - Vola Greenthesis con opa per delisting. Torna a salire l'oro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 apr - Mattinata da dimenticare per le ...ilsole24ore

Borsa ultime notizie: listini in profondo rosso, pesa Wall Street. A Milano si salva solo Eni, tonfo delle banche. È iniziata la correzione - Sono tutte in forte ribasso le Borse europee in attesa dei dati sul lavoro Usa. Il falco della Fed di Minneapolis mette in dubbio il taglio dei tassi. petrolio in rialzo. La domanda degli investitori ...firstonline.info