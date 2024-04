Il Palazzo più costoso di sempre è in via Monte Napoleone | un gioiello del lusso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 aprile 2024) In via, la strada più rinomata dello shopping milanese, c’è chi acquista abiti e chi palazzi. È il caso del gruppo Kering, che ha comprato da Blackstone un edificio storico per una cifra monstre: ben 1.3 miliardi di dollari. L’operazione più onerosa mai avvenuta per un singolo asset in Italia. Qual è l’edificio piùd’Italia: si trova a Milano L’edificio più caro d’Italia si trova a Milano, in via. Più precisamente si trova all’angolo con via Sant’Andrea, in uno dei punti più importanti del quadrilatero della moda meneghino, e si sviluppa su cinque piani per un totale di 11.800 metri quadrati lordi, 5000 dei quali adibiti a superficie commerciale. In questi spazi oggi si trovano in affitto Saint Laurent, Prada e Cova. Ilera stato ...