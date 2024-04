Il non fu Lazar Samardzic interista! Ritorno di fiamma? Difficile

(Di venerdì 5 aprile 2024)lunedì sera sarà nuovamente avversario dell’Inter. Dopo l’intrigo estivo e la gara di andata, il serbo ritroverà quella che poteva diventare la sua squadra. SVANITO ?, lunedì sera, ritroverà nuovamente quell’Inter che poteva essere sua la scorsa estate. Una storia d’amore che è svanita proprio all’ultimo sì, quando il centrocampista serbo era ormai in procinto di mettere nero su bianco il suo passaggio a Milano sponda nerazzurra. Una vicenda con tante ombre e poche luci, come anche testimoniato dallo stesso Pierpaolo Marino ai nostri microfoni qualche minuto fa. L’intrigo-Inter-Mladen (il papà) rimane fino ad oggi avvolto in un grande mistero. Ma, nonostante le abilità indiscusse di, per l’Inter non può assolutamente ritenersi un ...

Public support in Israel for Netanyahu's government in decline: Poll - As Israel continues its onslaught on the Gaza Strip, Prime Minister Benjamin Netanyahu's party popularity continues to decline, with a recent opinion poll favoring the National Unity Party led by ...aa.tr

Udinese al Friuli: Samardzic, eccoti l’Inter - Lazar ritrova il club che in estate lo voleva acquistare. All’andata ha deluso, ora provi a dimostrare quanto vale ...messaggeroveneto.gelocal

Samardzic e il "pasticcio" estivo di mercato: ecco perché non ha firmato con l'Inter - Più che una trattativa di mercato è stata una telenovela. Senza lieto fine. Perché lo scorso agosto Inter e Udinese avevano trovato l'accordo per il trasferimento a Milano di Lazar Samardzic e il cent ...informazione