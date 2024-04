Il Napoli punta a un sannita per il vivaio | Buono | “Una scelta adeguata | uno dei migliori in Italia”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna voce che si è allargata a macchia d’olio fino ad arrivare alle orecchie del diretto interessato. L’indiscrezione lanciata da Valter De Maggio nel corso della trasmissione radiofonica in onda su Radio Kiss Kissnon poteva passare sotto silenzio. “Il– queste le sue parole – sta riflettendo sulla possibilità di ingaggiare un nuovo Direttore del Settore Giovanile, e starebbe valutando un profilo che sta facendo benissimo alla Juve Stabia: è attenzionato da tempo, è di Telese Terme e si chiama Saby Mainolfi. Se ne parla un gran bene, illo vorrebbe ma Mainolfi ha tre anni di contratto con la Juve Stabia e sta facendo un lavoro straordinario”. La società di De Laurentiis, quindi, starebbe pensando di pescare nel Sannio per riordinare un settore giovanile che non sta dando grandi risultati ...