Il Napoli a Monza per tornare alla vittoria | le quote sorridono a Calzona | Osimhen per interrompere il digiuno

Fabio Viviani , ex viceallenatore del Napoli ed ex calciatore del Monza, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. ... (terzotemponapoli)

probabili formazioni Monza-Napoli – out Pessina, la decisione di Calzona su Kvaratskhelia probabili formazioni in campo di Monza-Napoli : Dopo Frosinone-Bologna delle 12:30, la 31^ giornata di ... (terzotemponapoli)

De Laurentiis e il dialogo con giocatori e Calzona per caricare la squadra in vista della sfida tra Napoli e Monza Come riportato da Tuttomercatoweb, la situazione in casa Napoli deve essere ... (calcionews24)

Tmw – occhio ai diffidati in casa Napoli, Osimhen e Lobotka in lista - Cinque giocatori del Napoli sono sotto diffida in vista della partita contro il Monza, prevista per domenica 7 aprile alle 15:00. Si tratta di Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Amir Rrahmani e Victor ...mondonapoli

Serie A, stasera si apre la trentunesima giornata - Il turno numero 31 vedrà giocarsi alle 20.45 con lo scontro diretto (Dazn) Salernitana-Sassuolo. Domani solo su Dazn Milan-Lecce (ore 15) e il derby Roma-Lazio alle 18. Alle 20.45, anche su Sky anche ...calcioatalanta

Napoli, Kvaratskhelia e Ngonge tornano in gruppo. A parte Lindstrom: le ultime in vista del Monza - Napoli: tornano Kvaratskhelia e Ngonge, si ferma Lindstrom – A due giorni dalla sfida di campionato contro il Monza, arrivano due buone notizie per il Napoli di Francesco Calzona: Kvaratskhelia e ...tag24