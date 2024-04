Il mistero della ringwoodite e dell’”oceano” intrappolato nelle profondità della Terra | lo studio pubblicato su Nature

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un diamante misterioso, un minerale usualmente trovato nei meteoriti, oceani interi intrappolati: di ingredienti per un nuovo capitolo di Indiana Jones ce ne sarebbero a sufficienza. Solo che in questo caso non si tratta di un film con il sempre gagliardo Harrison Ford, ma di una vicenda – e di uno– con tutti i crismiscientificità. Tanto fondato da avere avuto l’onore (qualche tempo fa)pubblicazione sulla prestigiosissima “”. Il tutto parte dallodi un diamante ritrovato in Brasile che conteneva traccia di un minerale inusuale, la, la cui scoperta confermerebbe la presenza di immense quantità ...