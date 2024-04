“Il mio preside-stalker ora tutela i lavoratori dal mobbing | con quale credibilità è stato scelto?”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) di Davide Trotta La mia esperienza di docente vittima di stalking per mano dell’exdell’istituto Sommeiller di Torino ha avuto inizio cinque anni fa. Rievocare oggi questa vicenda e ripercorrerne gli snodi principali mi sembra utile, oltre che per manifestare vicinanza alle vittime di stalking/in ambito lavorativo che non hanno avuto il coraggio di denunciare o che, a seguito di denuncia, si sono inevitabilmente poste su un sentiero accidentato, anche per gli sviluppi surreali che il mio caso ha avuto. La mia vicenda muove dal febbraio 2018 in occasione di un’inusuale visita ispettiva in classe dell’alloraGiovanni Paciariello che, come riportato da diverse cronache nazionali, mi sottopose a una serie di domande al cospetto degli studenti: un’interrogazione in piena regola da lui dissimulata sotto la veste di ...