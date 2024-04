Il governo Meloni vuole aprire delle nuove miniere | in arrivo il decreto legge

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il, e in particolare il ministroImprese Adolfo Urso, sta preparando un nuovoper velocizzare le pratiche di apertura e riapertura. L'iniziativa dovrebbe ridurre i tempi che servono per attivare un giacimento di materie prime 'critiche', come il nichel o il cobalto.