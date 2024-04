Chiusura in rialzo per il gas ad Amsterdam . I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in progresso dell'1,53% a 26,61 euro al ... (quotidiano)

Il gas chiude in rialzo ad Amsterdam (+1,5%) - Chiusura in rialzo per il gas ad Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in progresso dell'1,53% a 26,61 euro al megawattora.quotidiano

Borsa: Milano in rosso con Snam, Italgas e Mps, bene l'Eni - Il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,29%, con le utility in testa alle vendite: Snam ha perso il 3,9%, Italgas il 3,6% e Terna il 2,6%. Tra i bancari sono andate male Mps (-3,1%) e la Popolare di ...ansa

Eni verso la newco per la cattura e stoccaggio di CO2. C’è anche l’assist di Greenpeace - Il governo britannico pronto a sostenere i progetti Ccs del gruppo italiano con 20 miliardi di sterline. L’allarme del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale: le altre tecnologie per ridurre le emissi ...milanofinanza