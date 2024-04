«Il futuro del Sud e il ruolo del Mediterraneo» | live il confronto di Fondazione Merita

(Di venerdì 5 aprile 2024) Oggi e domani è in programma a Napoli (Gallerie d?Italia, via Toledo 177) la seconda edizione di #AgendaSud2030: Dove l?Europa incontra il. Un?occasione di...

Dopo la messa in onda del finale di stagione, in molti si sono chiesti se Studio Battaglia proseguirà con nuovi episodi. La serie con Lunetta Savino e Barbora Bobu?ová è giunta al termine giovedì 28 ... (velvetmag)

Il Futuro di Osimhen è sempre più lontano da Napoli: la big è in pole per assicurarsi l’attaccante nigeriano. Dopo la conclusione della difficile stagione partenopea, Victor Osimhen arriverà ai ... (spazionapoli)

CosmoTecnologia. Robot in agricoltura: a Magenta scende in campo il futuro - La possibilità di impiegare robot in agricoltura è più ampia di quanto si pensi. Dalla mungitura alla semina, dalla stalla al campo, le possibilità offerte sono numerose, anche se il loro sviluppo tec ...ticinonotizie

'Pane al pane', avviata la petizione per distinguere il vero pane - È stata avviata a Torino dall'europarlamentare Gianna Gancia la raccolta firme per la petizione "Pane al Pane". (ANSA) ...ansa

Alex Sandro andrà via: «La Juve lo ringrazierà, ma non gli rinnoverà il contratto» - Alex Sandro andrà via: «La Juve lo ringrazierà, ma non gli rinnoverà il contratto». Arriva la conferma sul futuro del brasiliano Il contributo di Alex Sandro, tra gli ultimi superstiti dell’ultima Juv ...juventusnews24