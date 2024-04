Il doppio ruolo della regina Camilla | così aiuta re Carlo a stare meglio

(Di venerdì 5 aprile 2024)è riuscita a far cambiare ale sue abitudini alimentari. A trent'anni dal loro primo incontro, laha convinto il re a non saltare più il pranzo, abitudine che il sovrano aveva assunto da alcuni decenni per dedicarsi con maggiore concentrazione al lavoro. Secondo quanto scrive la biografa reale Sally Bedell Smith nel suo blog Royals Extra,ha incoraggiato il re a invertire la regola alimentare di una vita perrlo a star, ora che è in cura per il cancro. È noto da tempo chesalti il pranzo per non avere distrazioni dalla sua fitta agenda di impegni, tuttavia, l'Express, citando il blog dell'esperta reale americana, riferisce chelo ha incoraggiato a smettere di saltare completamente i pasti. "La ...

Tra i possibili giocatori impiegati da Simone Inzaghi in Lecce-Inter di domani potrebbe spuntare anche Tajon Buchanan . Secondo Sport Mediaset, a gara in corso il canadese potrebbe aiutare ... (inter-news)

Martin Petras , membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha commentato il doppio incarico di Antonio Calzona come allenatore del Napoli e ct della Slovacchia, ipotizzando poco sonno per il ... (napolipiu)

Lecce, Gotti:: “Milano con Gallo e Dorgu Forse, ma non chiamatelo doppio terzino”. Pioli non è De Rossi: “Lui mi conosce” - Ma per come è stato utilizzato in campo, siamo sicuri che sia un doppio terzino Dorgu è tutto da scoprire. Può arrivare al ruolo di terzino, ma per me non è solo un terzino e si nota da quello che fa ...corrieresalentino

Lecce, Gotti: “A Milano con Gallo e Dorgu Forse, ma non chiamatelo doppio terzino”. Pioli non è De Rossi: “Lui mi conosce” - LECCE - La novità della partita con la Roma è stata quella di vedere insieme in campo Gallo e Dorgu, fino a ieri rincalzi naturali uno dell'altro, terzini ...corrieresalentino