Il declino di Chiara Ferragni | un sondaggio boccia l’influencer | “Nasconde falsità | non è più un modello”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildi, unL’immagine diè indopo il caso del pandoro Balocco: lo rivela undi Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile dell’università Milano-Bicocca. Per ilsono stati interpellati 502 studenti di cui 236 ragazze. “Non la stimo particolarmente, poiché ha basato tutta la sua fortuna su aspetti effimeri della vita” è una delle opinioni raccolte. E ancora: “Non è per me la migliore imprenditrice né di ieri né di oggi né di domani”, “Penso che la troppa popolaritàva una certa”. Emanuela Rinaldi, professoressa di Sociologia dei processi culturali ...