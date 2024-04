Il convegno ‘Distort?’ domani a Roma – Grassadonia | “Pieno sostegno  dell’Ufficio Diritti Lgbt+ | contro le discriminazioni e le intolleranze”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 5 aprile 2024) “, sabato 6 aprile, avrò il piacere di intervenire per un saluto istituzionale alorganizzato dalle associazioni Gaynet e Edge dal titolo DISTORT?. L’impatto della disinformazione sulla vita delle persone LGBTQIA+ – spiega Marilena, Coordinatrice UfficiodiCapitale. “Sono da sempre convinta chesono spesso frutto di pregiudizi e non conoscenza. Il lavoro da fare quindi, oltre che politico e giuridico, è profondamente formativo e culturale. Le realtàda sempre si impegnano su questo fronte e come UfficiodiCapitale continueremo a fare la nostra parte sostenendo ogni iniziativa che ...