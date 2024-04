Il commento La V nera si gioca il futuro in 80’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Gallo Prima il derby d’Italia. Poi il confronto con Venezia. La Virtus siil, o gran parte del, in ottanta minuti (salvo supplementari). Vero che play-in e playoff saranno un’altra cosa, perché si ripartirà da zero. Ma blindare l’ottavo posto in Eurolega, così come continuare a inseguire il primato in Italia assicurano, in caso di raggiungimento dell’obiettivo, vantaggi non trascurabili. La Virtus riparte dalle macerie legate al crollo con Pistoia. Difficile, rispetto al lunedì di Pasquetta (un bel pesce d’aprile firmato dai toscani) che la Virtus stacchi improvvisamente la spina. Con Milano ci sono rivalità e vecchie ruggini che non passano mai in secondo piano. Battere ancora l’Olimpia significherebbe tagliare fuori Milano dall’Eurolega e lanciare un messaggio anche in chiave campionato. Perché dopo tre finali ...