Il cinema si mobilita | il governo ci ascolti

(Di venerdì 5 aprile 2024) Circa 1.500 tra attori, registi, sceneggiatori, produttori e tutti gli altri operatori della filieratografica e audiovisiva si sono ritrovati oggi per chiedere con "una voce sola" ascolto da parte del. Affinché, per tutto il comparto, "ci sia ancora un domani". Gli addetti si sono ritrovati oggi alAdriano di Roma che ha dovuto aprire 5 sale per contenere i partecipanti all'iniziativa che ha visto la presenza di tantissimi volti noti: tra i tanti Paolo Sorrentino, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Paolo Virzì, Vittoria Puccini. "Da questa iniziativa emerge l'unità di tutte le voci che compongono questo comparto: questa à una cosa importante e una grande risorsa" dice la regista Francesca Comencini che aggiunge: "Chiediamo apertura e dialogo nei confronti di quella che è una eccellenza del made in Italy". "Lo faremo ...