«Il ciclismo è un miracolo permanente | le bici sono mostri tecnologici | il disastro è dietro ogni curva»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nelle cadute collettive si chiamano “strike”, come quelli del bowling. Ieri a 35,4 chilometri dall’arrivo d’una tappa del Giro dei Paesi Baschi, tre dei quattro favoriti del prossimo Tour de France sischiantati in una: Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Alcunifiniti contro le rocce, altri in un buco bituminoso, altri ancora hanno evitatosamente gli alberi. Appena dieci giorni fa era caduto un altro big, il belga Wout Van Aert. L’ultima morte delin gara risale ad appena un anno fa: Tour de Suisse, lo svizzero Gino Mäder. Ovviamente il giorno dopo è tutto un “come è potuto accadere”, anzi sui giornali è più che altro “come possiamo fare perché non riaccada”. L’Equipe ha sentito direttamente i corridori. Romain Bardet, per ...