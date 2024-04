(Di venerdì 5 aprile 2024) My City, l'AI introdotta dal sindaco Adams per rispondere alle domande dei proprietari di aziende, si sta dimostrando incapace di farlo

Il chatbot della città di New York ha consigliato agli imprenditori di violare la legge - My City, l'AI introdotta dal sindaco Adams per rispondere alle domande dei proprietari di aziende, si sta dimostrando incapace di farlo ...wired

Grok nella bufera: istruzioni per bombe e stupefacenti - I ricercatori di Adversa AI hanno scoperto che Grok, il chatbot di Elon Musk, istruisce gli utenti su attività criminali.punto-informatico