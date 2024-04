Il centrocampista più affidabile Quattro reti da gennaio a oggi Rolly | la rinascita di primavera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per rendimento e incidenza nelle dinamiche della squadra, Rolando Mandragorasembra il cugino bravo di quello che stentava nella prima parte della stagione. Le sue partite le ha sempre giocate perché il dato personale parla di 38 gettoni stagionali già all’attivo, ma nel nuovo anno è diventato un fattore anche in zona gol. Delle cinquetotali messe a segno, bensono arrivate dain avanti a testimonianza di un cambio di passo importante. Quei gol che ha nelle gambe e che Italiano gli ha sempre chiesto adesso sono linfa vitale per la Fiorentina. La rete all’Atalanta apre un sogno al quale forse in pochi credevano alla vigilia. Gol capolavoro, ma in carriera di quelle perle lì ne ha tirate fuori diverse. La crescita però è costante. Al di là dei gol - aspetto di non poco conto - c’è tutto il ...