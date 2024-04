Il caso Marsalek Wirecard ora preoccupa l’intelligence europea

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildi Jan, uomo al centro dello scandalo, società di pagamenti online di cui era direttore operativo e membro del consiglio, si sta rivelando un problema per la sicurezza dell’Unione. L’uomo, su cui pende una red notice emessa dall’Interpol, era già noto per i suoi legami decennali conrussa. Il sospetto è che ora sia in Russia, con falso nome e sotto la supervisione delmilitare (Gru), fuggito probabilmente tramite il consolato di Monaco a metà 2020. Il giornale tedesco Der Spiegel ha aggiunto un nuovo tassello alla sua vicenda. C’entrano Egisto Ott, un ex funzionario dei servizi segreti austriaci arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver passato informazioni riservate alla Russia (sarebbe il più grave ...