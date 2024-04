Il Caso Ilaria Salis | L’Ungheria | “Ilaria non è un eroina”

(Di venerdì 5 aprile 2024): “Il Padre di, sta facendo diventare ilin una questione politica ,lei non è un” Ildi, l’italiana detenuta in Ungheria, continua a generare dibattiti accesi e reazioni contrastanti. Le recenti dichiarazioni del portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs tramite il social X, offrono un ulteriore scorcio su questo complesso affare, che mescola elementi legali, politici e umani. Kovacs ha sollevato una serie di punti critici riguardo al coinvolgimento del padre dinei media europei e statunitensi, ...

In un post su X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs scrive: “C'è il ragionevole sospetto che sia venuta qui con i suoi due sodali antifascisti con l'obiettivo di picchiare persone ... (repubblica)

Budapest, il Caso Ilaria Salis: il governo ungherese rigetta le accuse “Non è un’eroina” - Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, ha respinto le narrazioni che descrivono Salis come una figura positiva, sottolineando invece accuse gravi e premeditate nei confronti della cittadin ...ilquotidianoitaliano

Ilaria Salis, interviene l’Ungheria. E attacca lei e il padre - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ...strettoweb

L'attacco del governo ungherese in un video pubblicato su X sull'insegnante italiana in carcere - Il Caso di Ilaria Salis, l'insegnante italiana detenuta in Ungheria da oltre 13 mesi con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni contro militanti di estrema destra, è al centro di un acceso ...41esimoparallelo