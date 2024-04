Il capo della Cia Burns torna al Cairo per i negoziati

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il direttoreCia Williamandrà questa settimana alper incontrare ildel Mossad David Barnea e i mediatori di Egitto e Qatar nelle trattative per un accordo sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo riporta il sito Axios. Barnea èto dalla capitale egiziana pochi giorni fa dopo aver presentato ai mediatori una proposta che Hamas ha già respinto. Ora si profila un nuovo round, questa volta con ilCia.

