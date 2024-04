Il campionato dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation si chiude a Breganze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Asila bella stagione rossonera. Comunque andrà il sabato sera in Veneto la compagine sarzaneserà il torneo almeno in quarta posizione aspettando così gli abbinamenti per disputare i play off scudetto. Ma le sorprese e gli impegni proseguiranno con la finale a quattro di Ws Europa Cup. Sabato sera alle 20.45 ultima fatica nel torneo sulla pista dicon l’obiettivo dichiarato dalla società di dare il massimo dell’impegno sia per mantenere alta la concentrazione in vista del rush finale ma anche per rispetto anche nei confronti delle altre squadre che affronteranno i play out. I veneti si sono ripresi nel girone di ritorno grazie a un paio di ottimi inserimenti come Verona e Tataranni oltre al tecnico Crudeli crescendo quindi in qualità anche se non riuscendo a fare il balzo in classifica. ...