(Di venerdì 5 aprile 2024) Se amate idi genere fantasy, nella prima serata di Venerdì 5 Aprile su Italia Uno va in onda Ildi, un avventuroso kolossal dalla trama avvincente ricco di effetti speciali e personaggi davvero molto ben caratterizzati. La pellicola, diretta da Bryan Singer nel 2012, si snoda sulla falsariga di una famosa favola inglese: ecco le curiosità da conoscere. Ildi: la trama in breve e il cast Nelregno di Cloister, il giovane Jack apre senza volerlo un passaggio tra la Terra e Gantua, un mondo sospeso nel cielo popolato da terribili. Tornati sul pianeta dopo un’assenza durata migliaia e migliaia di anni, i mostri danno inizio ad una guerra per riappropriarsi dei territori che considerano di loro proprietà. Nel ...

Il film Il cacciatore di giganti in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, RakutenTv, Google Play. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in ... (cinemaserietv)

Stasera in tv, film e programmi di venerdì 5 aprile: The Voice Senior e Propaganda Live - I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Propaganda Live (La7) e Quarto Grado (Rete 4) ...corriere

La morte ti fa bella, Blow e gli altri film: cosa guardare stasera in tv - Quali sono i film da vedere stasera in tv Ecco allora la nostra mini-guida sui lungometraggi disponibili in prima serata sui canali del digitale terrestre. Tra vecchi cult, film biografici e slanci d ...ilgiornale

Il cacciatore di giganti: tutto quello che volete sapere sul film fantastico - Se amate i film di genere fantasy, nella prima serata di Venerdì 5 Aprile su Italia Uno va in onda Il cacciatore di giganti, un avventuroso kolossal dalla trama avvincente ricco di effetti speciali e ...superguidatv