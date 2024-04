(Di venerdì 5 aprile 2024) "Solo la collaborazione con le istituzioni e un piano di comunicazione efficace possono incentivare il turismo". Parola di Roberto Grassi di Rainbow, l’azienda licenziataria fino al 2026 del marchio ’is’, il citying cittadino. Come può contribuire ilal decollo del turismo sul territorio? "Innanzitutto i punti vendita in cui sono presenti i prodotti riportano ilis’. Ci sono punti di informazione in cui viene presentato il marchio, per allargarne la conoscenza. Insieme al Comune, che ringraziamo, stiamo lavorando per promuovere le iniziative organizzate incosì da farle conoscere a cittadini e turisti". Quali tipi di gadget proponete? "C’è tutta la linea classica che comprende t-shirt, quaderni, penne, matite, tazze. Poi abbiamo la linea food ...

"Il brand di Pisa in Asia, la città oltre la Torre" - Il brand 'Pisa is' di Rainbow punta sulla collaborazione istituzionale e un piano di comunicazione efficace per incentivare il turismo, offrendo gadget e promuovendo il patrimonio artistico e cultural ...lanazione

Turismo, qui non è l’anno zero: "Provincia di Pisa a gonfie vele ma è ora di alzare l’asticella" - Il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini: "Destagionalizzare Decisiva l’iniziativa imprenditoriale privata. Pisa Crea Non diventi parcheggio per politici trombati".lanazione

Dalle stampanti 3D di Addyx il brevetto per un esoscheletro in fibra di carbonio - Oggi sono in nove per un unico obiettivo: unire in modo strategico l’additive manufacturing (la fabbricazione di oggetti da modelli 3D computerizzati aggiungendo uno strato sopra l’altro) con l’indust ...ilsole24ore