Il boom del cicloturismo in Italia | vale 5 | 5 miliardi | 57 milioni di presenze nel 2023 Chi sono e come spendono i turisti in bici

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il quarto report Isnart-Legambiente presentato a Bologna in occasione della Fiera del, fino al 7 aprile a Dumbo

Un record dopo l’altro. L’Italia continua a creare posti di lavoro, nonostante le incertezze che ancora segnano l’orizzonte dell’economia internazionale. A febbraio, gli italiani impegnati in ... (quotidiano)

Sono stati superati i mille decessi confermati in Brasile a causa dell’epidemia di dengue che sta dilagando nel Paese. I casi di febbre dengue sono stati più di 2,5 milioni fino ad oggi, causando ... (it.insideover)

Gli Ascolti tv di ieri giovedì 4 aprile 2024 hanno registrato per il film Purché Finisca Bene su Rai1 .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Se Potessi Dirti Addio ha conquistato .000 ... (tvpertutti)

Migranti, boom di sbarchi dalla Tunisia in poche ore: oltre 500 persone arrivate a Lampedusa - Sono ripresi i viaggi della speranza e gli sbarchi dei migranti nel Mediterraneo. Sono 551 in tutto le persone arrivate in nottata a Lampedusa. Sei i barchini soccorsi al largo dell'isola, ...ilgazzettino

Vertenze del lavoro, cambiata la città: «Commercio e turismo hanno raggiunto la metà delle pratiche» - MESTRE - Giù quelle degli operai, su le vertenze di lavoro dei dipendenti dei settori commercio e turismo. In città, poi, l'avanzata inarrestabile di cause per il riconoscimento di diritti e ...ilgazzettino

Bond governativi, boom di emissioni per oltre 400 miliardi - (Teleborsa) - Accelerano e emissioni di bond governativi nel 1° trimestre. I collocamenti hanno raggiunto circa 400 miliardi di euro, pari a oltre il 30% del totale previsto per l'anno. L'emissione ...teleborsa