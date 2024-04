(Di venerdì 5 aprile 2024) Bruxelles. Il Consiglio commercio e tecnologia è la creatura lanciata da Joe Biden evon der Leyen nel loro primo incontro nel marzo del 2021 per risolvere le vecch... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il consiglio comunale sulle tariffe di scuole e piscine non si è tenuto per mancanza del numero legale. Il bilancio va approvato entro il 10 aprile: c'è la diffida del Prefetto . Il consigliere ... (fanpage)

Bergamo. Cinque anni di amministrazione riassunti, in estrema sintesi, in un documento di 155 pagine: è online la “ relazione di fine mandato ” del sindaco di Bergamo Giorgio Gori . “Quella relativa ... (bergamonews)

Secondo quanto riportato da calcio e Finanza, il Napoli è l’unica squadra italiana in top 10 per gli utili a bilancio , precisamente al decimo posto. Il club di Aurelio De Laurentiis ha chiuso il ... (ilnapolista)

La notte del derby d’Italia. Olimpia, ultimo appello con Bologna - Considerando solo le sfide di EuroLeague il bilancio è 2-4. L’Olimpia vinse 2-1 gli ottavi di finale del 1997 imponendosi in Gara 3 in casa. La Virtus ha vinto le ultime tre gare europee tra le due ...ilgiorno

Il bilancio del Trade and Technology Council è un fallimento per Ursula - Lanciato nel marzo del 2021 per risolvere le vecchie guerre commerciali tra Stati Uniti e Ue, il Consiglio si riunisce per la sesta volta a Lovanio. E forse è già il momento degli addii: è l’ultimo pr ...ilfoglio

Stime di bilancio, termini di pagamento, residui e debito di custodia: le massime della Corte dei conti - Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore