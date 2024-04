Il bagno è “inclusive”? Il folle cartello dell’azienda italiana per spiegarlo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nell’ultima trasmissione della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha aperto con due editoriali “muti”, senza commento, sul rinvio a giudizio della famiglia Soumahoro e sull’indicazione di genere in unaziendale a Milano. “La famiglia Sumahoro, tranne il signor Aboubakar, è stata rinviata a giudizio. Per carità, non c’è alcuna sentenza e il deputato ex Verderosso non c’entra nulla con frode, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta”. Il conduttore di Radio 24 ha poi ripetuto la notizia, sottolineando che si tratta di un rinvio a giudizio e che il deputato Soumahoro non è coinvolto. Il secondo editoriale “muto” ha riguardato una scritta in undi un’azienda di Milano. “La notizia è significativa dei tempi che passiamo, dei tempi bui che stiamo vivendo. In undi un’azienda di Milano abbastanza nota si vede una targa con l’omino ...