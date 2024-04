Il 7 aprile al Bioparco di Roma concerto a cura della Camera Musicale Romana

Torna a Roma il Festival del Verde e del Paesaggio, il più grande evento dedicato al giardinaggio sostenibile - Tantissime le attività previste durante la XIII edizione del Festival del Verde e del Paesaggio che si terrà a Roma dal 5 al 7 aprile.greenme

IL VIDEO. Pet Camper Tour, con Anas, Polizia, Carabinieri "on the road" - Roma, 4 apr. (askanews) - Contro l'abbandono, per la tutela dell'ambiente e per la sicurezza stradale torna on the road il "Pet Camper Tour". Per il quarto anno consecutivo la campagna educativa e sol ...ildolomiti

‘Errori e meraviglie’ al Festival delle Scienze di Roma - Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...ecodibergamo