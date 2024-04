Il 2024 è anche l’anno di Batman | l’eroe ha 85 anni ma viene continuamente reinventato per generazioni di fan

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Al via le celebrazioni per l’85moversario diin Italia: uno dei personaggi più iconici e duraturi della cultura pop, riconosciuto in tutto il mondo grazie alla sua rappresentazione in fumetti, programmi televisivi, videogiochi, cartoni animati e film. Creato da Bob Kane con l’aiuto di Bill Finger, la sua prima apparizione avvenne in Detective Comics n. 27 del 1939. Da allora, il Cavaliere Oscuro è rimasto un simbolo di determinazione, coraggio e giustizia perdi fan.è noto non per avere superpoteri, ma per la sua intelligenza e abilità tecnica; nato dal trauma della perdita dei genitori, la ricerca implacabile di giustizia di Bruce Wayne e la determinazione nel proteggere gli altri lo hanno reso istantaneamente un’icona. Da Adam West nella popolare serie del 1966 all’ultimo Cavaliere ...