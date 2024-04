Il 2023 è stato l' anno degli attacchi informatici

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il Cyber Think Tank di Assintel sta per diffondere il suo primo rapporto annuale sull'andamento della cybersecurity, mettendo in evidenza un preoccupante aumentonel corso del. Secondo i dati raccolti, il numero di cyberè cresciuto significativamente nel, registrando un aumento del 184% rispetto all'precedente, con un totale di 7.068individuati e classificati durante l'. La fonterivela una tendenza allarmante, con il 61% proveniente esclusivamente dal Dark Web, sottolineando l'importanza di monitorare anche fonti non convenzionali. L'analisi stagionaleha evidenziato un ...

Numeri da record di visitato ri per il Parco Archeologico del Colosseo , che è rimasto aperto anche per Pasqua e Pasquetta facendo il pieno di presenze (soprattutto di turisti).Continua a leggere (fanpage)

Lo scorso anno sulle imprese private italiane sono piovuti aiuti e sussidi per oltre 55 miliardi di euro . È circa 7 volte la spesa complessiva annua per il reddito di cittadinanza , accusato da ... (ilfattoquotidiano)

Terremoto a Taiwan, 10 morti e più di 700 persone intrappolate - Sono 96 le scosse di assestamento che sono state registrate nella notte a Taiwan dopo il terremoto di magnitudo 7.3 che ha scosso l'isola ieri. Lo ha dichiarato l'agenzia meteorologica di Taiwan ...adnkronos

Caso La Russa jr, la consulenza non è risolutiva: nessuna certezza sull’uso della droga dello stupro - Non c’è alcuna certezza sull’assunzione o somministrazione della cosiddetta “droga dello stupro”. Questa è la conclusione della consulenza effettuata nell’ambito dell’inchiesta per violenza sessuale a ...ilfattoquotidiano

Il Trono di Spade: Ecco gli attori che interpreteranno Dunk ed Egg nella serie spin-off - Peter Claffey e Dexter Sol Ansell saranno i protagonisti di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, il secondo spin-off ufficiale di Game of Thrones dopo House of the Dragon.comingsoon