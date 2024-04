Ignazio Marino | da marziano a Terminator I' ll be back

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 aprile 2024) AGI - C'è un chirurgo, una suora e una rivoltella. Anche se l'incipit ricorda quelli di certe barzellette, le intenzioni dell'ex sindaco di Romasono serissime: candidarsi alle elezioni europee, capolista nel Centro Italia con i rossoverdi, essere eletto e stare a Bruxelles per portare avanti le battaglie per il clima, per la pace e, soprattutto, per i migranti. Grazie di essere qui così numerosi, grazie a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per l'invito a candidarmi alle elezioni europee. "Quando tornai negli Stati Uniti a fare il mio mestiere di chirurgo dissi a una mia amica suora che se mi fosse venuta l'idea di ricandidarmi, mi doveva sparare nel polpaccio con un'arma di piccolo calibro, dove fa male, ma non porta danni irreparabili come, ad esempio, alla coscia", esordiscealla conferenza stampa organizzata ...