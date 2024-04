Iceberg | l’evoluzione deluxe dello sportwear

(Di venerdì 5 aprile 2024) Giuliana Gerani e il marito Silvio fondano nel 1959 in Emilia Romagna la Gilmar un’azienda di abbigliamento specializzata in maglieria che oggi è diventata un gruppo di produzione e distribuzione di marchi moda che vede al suo interno i brand di proprietàe Ice Play e in licenza N.21 By Alessandro Dell’Acqua e Paolo Pecora Milano, questa coppia d’imprenditori nel 1974 crea il marchioun brand d’abbigliamento sportivo elegante che sin dai suoi esordi propone una visione rivoluzionaria, introducendo un nuovo concetto di. Il brand mette in perfetto equilibrio il confort e l’eleganza proponendo abbigliamento sportivo con capi all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, sia nella lavorazione che nell’uso dei materiali ricercati, famose furono le sue grafiche con i fumetti dei personaggi ...

Poste Italiane: sell sul titolo a Piazza Affari post nuovo piano. I target su utili e ricavi e la novità dividendi - Poste Italiane si conferma il titolo peggiore del Ftse Mib di Piazza Affari dopo l'annuncio del nuovo piano strategico. Occhio ai target.finanzaonline

Poste alza l’asticella dei dividendi. E promette di distribuire 1,3 miliardi l’anno - Il payout sale dal 54 al 65 per cento, dividendo per azione di minimo di 1 euro.Previste 19 mila assunzioni in 5 anni ...ilsole24ore

Poste, nel piano strategico anche la SuperApp personalizzata - Il nuovo piano strategico 2024-2028 'The Connecting Platform' di Poste Italiane punta anche sul lancio di "una nuova SuperApp personalizzata come principale punto di accesso alla piattaforma per tutti ...ansa