(Di venerdì 5 aprile 2024) Tre nuoviper isono stati donati alladi Agliana dalla Nuova Comauto. L’inaugurazione ci sarà domenica 7 aprile, in piazza Gramsci, al terminemessa delle 11.30 nella chiesa di San Piero, che sarà celebrata dal parroco, don Paolo Tofani. Per la confraternitadi Agliana e per la comunità si tratta di un evento molto importante, al quale parteciperanno autorità civili e militari. I tre nuoviche saranno inaugurati domenica mattina saranno destinati dalla Confraternita ai, contribuendo così a dare maggiori risposte ai bisognicomunità. La donazione allaè stata fatta dalla ...

Montemurlo, 27 marzo 2024 – nuovo mezzo per i servizi sociali per la sezione di Oste della Pubblica assistenza “L'Avvenire” di Prato. Sabato scorso, presso la sede principale dell'associazione in ... (lanazione)

Terracina , 1 aprile 2024 – Un Consorzio per gestire l’attuale Distretto LT4. Si è riunita infatti in questi giorni presso la Presidenza del Consiglio del Palazzo Comunale, la Commissione servizi ... (ilfaroonline)

La squadra volante del commissariato di Sesto ha arrestato un italiano classe 1998, in esecuzione dell’ordine di carcerazione in sostituzione di misura alternativa dell’affidamento in prova ai ... (ilgiorno)

I servizi sociali della Misericordia hanno tre automezzi in più - La Concessionaria Nuova Comauto dona tre automezzi alla Misericordia di Agliana per i servizi sociali. Inaugurazione domenica 7 aprile con autorità presenti.lanazione

La crisi che affonda il morso. Sempre più persone in difficoltà. Ecco la Rete solidale per aiutare - Enti, associazioni e volontari mettono a disposizione gratis i loro servizi per il sostegno alle fragilità. In campo anche le monache di San Salvatore. Spinelli: "Impegno nella protezione sociale".lanazione

Beautiful anticipazioni: Ridge furioso con Taylor. Ecco come finirà. Brooke... - Beuatiful anticipazioni della puntata di oggi, 5 aprile. Ridge, venuto a conoscenza della verità sulla telefonata fatta ai servizi sociali dal figlio Thomas e non da Brooke, pretende delle spiegazioni ...affaritaliani