I selfie delle violenze | una donna denuncia l' ex compagno grazie alle foto scattate dopo le botte

(Di venerdì 5 aprile 2024) Unadi 33 anni è stata picchiata per mesi fino a svenire.ogni aggressione si faceva unacon lo smartphone. Gli scatti sono diventati una prova fondamentale

Napoli, donna di 33 anni picchiata per mesi fino a svenire: la prova in 200 selfie con il volto tumefatto - A ogni aggressione la vittima (33 anni, insegnante) si scattava una foto. In cella l’ex compagno: il medico Antonio Ferro Del Giudice, 47 anni, con precedenti specifici ...corriere

Napoli, 200 selfie per raccontare le violenze - Le cancellava dal telefono dove avrebbero potuto essere trovate. Il culmine delle violenze pochi giorni fa. «Mercoledì sera siamo usciti, quando mi ha riaccompagnata a casa mi ha chiesto se volessi ...vanityfair