I risultati dei recuperi L’Olbia crolla a Rimini | resta a -12 Finisse oggi | niente playout

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pericolo scampato.è uscita con le ossa rotte dal recupero di, dove i sardi sono stati letteralmente travolti. È finita addirittura 5-0 per i romagnoli, che hanno agganciato il treno playoff. Quello che più conta per la Spal però è chesia rimasta a bocca asciutta,ndo in fondo alla classifica in compagnia della Fermana a -12 dalla squadra di Di Carlo. Se il campionatole ultime due della classe finirebbero direttamente in serie D, mentre l’Ancona – quintultima in classifica a -2 dalla Spal – si salverebbe senza dover disputare i. Ma alla fine della regular season mancano ancora quattro giornate. Enon getta la spugna, tanto che ieri la società sarda ha deciso di cambiare nuovamente allenatore, ...