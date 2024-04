I pronostici del weekend 6-7 aprile | Serie A e campionati esteri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 5 aprile 2024) Idel: prima del ritorno delle coppe europee scendono in campoA, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League. A partire da martedì torneranno Champions League, Europa League e Conference League con l’andata dei quarti di finale, ma è vietato fare calcoli:A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League sono ormai alle battute finali. L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp (LaPresse) – IlVeggente.itTra le big a caccia del successo in giro per l’Europa le principali favorite sono il Manchester City – in lotta con Arsenal e Liverpool per la vittoria del titolo – contro il Crystal Palace e il PSG col Clermont. Successi interni probabili anche per Everton e Aston Villa in Premier League e Feyenoord in Eredivisie contro l’Ajax in una partita che promette spettacolo. Tra ...