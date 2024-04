I podcast de La Nazione Il ricordo di Rossella Casini ’Fimmina ribelle’ contro la mafia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) di Pietro Mecarozzi La storia diè una di quelle più difficili da raccontare, e più faticose da leggere o ascoltare. Perché difficile è non schierarsi, non prendere una posizione. E perché difficile è non farsi travolgere dai fatti, da cose impensabili, viene da dire inumane, e che superano davvero ogni limite. La vicenda della giovane fiorentina è al centro della seconda puntata deide "La", in uscita oggi. La giovane fiorentina quarant’anni fa fu rapita, violentata, fatta a pezzi e gettata nella tonnara al largo di Palmi, comune in provincia di Reggio Calabria perché voleva convincere il fidanzato calabrese, Francesco Frisina, a rinnegare la sua famiglia mafiosa e a collaborare con la giustizia. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. I suoi genitori sono morti nel dolore di una ...