I MIGLIORI ANNI | CONTI TORNA CON IL VARIETÀ AMARCORD OSPITI | NEW ENTRY E IL 3X3

(Di venerdì 5 aprile 2024) È tutto pronto per il grande ritorno in prima serata su Rai1 de ‘I’, ilideato e condotto da Carlo. CINQUE NUOVE PUNTATE Cinque puntate, a partire da sabato 6 aprile alle 21.25 su Rai 1, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, e su Rai Italia. Format unico nel suo genere, “I’ si propone di far rivivere al pubblico in studio e ai telespettatori le emozioni e i momenti più indimenticabili dei passati decenni, riportando in auge personaggi, canzoni, oggetti e mode mai dimenticate. Come consuetudine, i cantantidaranno vita a un suggestivo percorso attraverso la storia della musica, eseguendo brani diventati celebri nel corso dei vari decenni. In ogni puntata, gli artisti saranno protagonisti dei ‘Jukebox’, ...