I migliori anni 2024 | prima puntata con Verdone | Gabbani | Patty Pravo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tutto pronto per la nuova edizione de I, su Rai1, condotto da Carlo Conti; nellaospiti Carlo, Francescoe molti altri È tutto pronto per il grande ritorno inserata su Rai1 de I, il varietà ideato e condotto da Carlo Conti. Il programma, uno dei fiori all’occhiello della televisione italiana, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna con cinque imperdibili puntate a partire da sabato 6 aprile. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con inizio dalle ore 21.25. Format unico nel suo genere, Isi propone di far ...