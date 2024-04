I messaggi WhatsApp potranno essere letti a voce alta in pochi step

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024)è senza dubbio un’applicazione molto utile da avere sul proprio smartphone ed effettivamente tutti gli utenti che ne possiedono uno hanno un account di tale app. Si ha modo di poter comunicare in modo rapido ed istantaneo con i propri contatti in rubrica, poter effettuare chiamate, videochiamate e scambiare file di ogni genere. Negli anni sono state introdotte tante novità in grado di renderesempre più completo e funzionale, accorgimenti utili per favorire la comunicazione e stare attenti alla privacy. Focus suicheinpassi anche in Italia Oltre alle videochiamate, trattate di recente, ci sono anche dritte extra. Vogliamo però parlarvi ...