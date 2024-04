I giovani tedeschi sono molto soli e incredibilmente estremisti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Berlino. Il ritornello di Eleanor Rigby è dedicato a tutte le persone sole, all the lonely people. Da dove vengono e qual è il loro posto, si chiede Paul McCartney. Un nuovo studio da... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti