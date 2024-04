I 50 naufraghi più celebri che hanno partecipato a L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 aprile 2024) Con 18 edizioni dedeiin archivio (la 18esima deve ancora andare in onda) icheal reality show sono centinaia. In questo articolo vi ricordo chi sono stati i piùad aver accettato di partecipare. A livello cinematografico la più famosa è stata senza dubbio Sandra Milo; per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, impossibile non citare Fabio Testi, il protagonista di Sandokan Kabir Bedi, lo storico volto di Beautiful Daniel McVicar e la regina delle telenovelas Grecia Colmenares. A naufragare anche molti attori nazional popolari chepreso parte a film cult e di successo. Fra loro: Massimo Ciavarro, Nadia Rinaldi, Eva Grimaldi, Nicolas Vaporidis e Massimo Ceccherini. Anche a livello hard la categoria è stata ...